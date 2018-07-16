Мэрия Казани начала готовить граффити к ЧМ-2018 за 6 месяцев

Все паблик-арты, приуроченные к Кубку конфедераций – 2017 и ЧМ-2018 в Казани, выполнило творческое объединение «Супернова».

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Подготовительная работа для создания граффити в рамках ЧМ-2018 в Казани началась за 6 месяцев до начала мундиаля. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Некоторые работы удалось выполнить за короткий срок — одни сутки. При предварительно проведенной работе процедура согласования занимает не больше 5 дней», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэрия Казани не смогла закончить портрет Луки Модрича к концу матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия, в котором Россия потерпела поражение.

В день матча мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в городе начнут рисовать портрет Луки Модрича, чтобы увеличить шансы сборной России на победу, отметив неудачи, которые терпят сборные футболистов, изображенных на городских граффити.

Так, в прошлом году в Казани на Кубке конфедераций потерпела поражение сборная Португалии (в столице РТ нарисовали Криштиану Роналду). В этом году сборные Аргентины (портрет Месси) и Бразилии (портрет Неймара) вылетели из мундиаля после игр в Казани.

Отметим, что все портреты были сделаны творческим объединением «Супернова». На вопрос агентства, сколько стоят услуги группы, в пресс-службе не ответили. Однако они отметили, что «стиль необходимо было поддержать рукой одного художника».

Согласование с собственниками зданий, где размещены паблик-арты, осуществлялось при участии администраций районов Казани.

Что касается согласования внешнего вида и выбор места размещения средств декоративного оформления, то эти процедуры выполняются Управлением архитектуры и градостроительства города.

«Выбор места зависит от его визуального восприятия, а иногда от сценария мероприятия. В процессе согласования учитываются расположение здания, статус сооружения. Например, объекты культурного наследия или исторически ценные градоформирующие объекты требуют согласования с органами охраны этих объектов», — добавили в мэрии.