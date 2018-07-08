Мэрия Казани не смогла закончить портрет Луки Модрича к концу матча Россия — Хорватия

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Мэрия Казани не смогла закончить портрет Луки Модрича к концу матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали очевидцы.
Власти города поручили работу творческому объединению Supernova.
«Вечером (8 июля, уже на следующий день после матча — прим. Т-и) уезжала машина, кран, в девятом часу», — рассказал один из собеседников агентства.
Он предоставил скриншот с альбома своего смартфона, на котором видно, что 8 июля у портрета хорватского футболиста еще нет фона.
Также в соцсетях можно найти фотографии, подтверждающие, что на следующий день после матча плей-офф художники еще трудились над граффити у отеля «Рамада».
Пресс-служба мэрии Казани не смогла дать оперативный ответ на наш запрос, художник объединения Дмитрий Кудинов сказал, что «не помнит», когда завершил рисовать арт-объект.
В день матча сборной России против Хорватии мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в городе начнут рисовать портрет Луки Модрича, чтобы увеличить шансы сборной России на победу.
Градоначальник отметил неудачи, которые терпят сборные футболистов, изображенных на городских граффити.
Так, в прошлом году в Казани на Кубке конфедераций потерпела поражение сборная Португалии (в столице РТ рисовали Криштиану Роналду). В этом году сборные Аргентины (портрет Месси) и Бразилии (портрет Неймара) вылетели из мундиаля после игр в Казани.
Футболисты сборной России не смогли прорваться в полуфинал домашнего чемпионата мира, уступив по пенальти команде Хорватии.
Пользователи Сети шутят, что «проклятие граффити» настигнет хорватов уже в следующем матче. Хорватия сыграет в полуфинале со сборной Англии 11 июля.
Очень круто) будет комично, если это сработает на следующем матче😅 #хорватия #лукамодрич #croatia#казань2018#казань #fifa2018russia#vscocam#vscocamera#photo#vscokazan#vscorussia#vscohappy#vscophoto#vsco#beauty#happy#happy_moments_of_my_life#instagood#instalike#followme#instaphoto#likeforlike#like4like
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