Мэрия Казани не смогла закончить портрет Луки Модрича к концу матча Россия — Хорватия

Творческое объединение Supernova завершило портрет капитана сборной Хорватии по футболу на следующий день после поражения России в 1/4 финала ЧМ-2018.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Мэрия Казани не смогла закончить портрет Луки Модрича к концу матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали очевидцы.

Власти города поручили работу творческому объединению Supernova.

«Вечером (8 июля, уже на следующий день после матча — прим. Т-и) уезжала машина, кран, в девятом часу», — рассказал один из собеседников агентства.

Он предоставил скриншот с альбома своего смартфона, на котором видно, что 8 июля у портрета хорватского футболиста еще нет фона.

Также в соцсетях можно найти фотографии, подтверждающие, что на следующий день после матча плей-офф художники еще трудились над граффити у отеля «Рамада».

Пресс-служба мэрии Казани не смогла дать оперативный ответ на наш запрос, художник объединения Дмитрий Кудинов сказал, что «не помнит», когда завершил рисовать арт-объект.

В день матча сборной России против Хорватии мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в городе начнут рисовать портрет Луки Модрича, чтобы увеличить шансы сборной России на победу.

Градоначальник отметил неудачи, которые терпят сборные футболистов, изображенных на городских граффити.

Так, в прошлом году в Казани на Кубке конфедераций потерпела поражение сборная Португалии (в столице РТ рисовали Криштиану Роналду). В этом году сборные Аргентины (портрет Месси) и Бразилии (портрет Неймара) вылетели из мундиаля после игр в Казани.

Футболисты сборной России не смогли прорваться в полуфинал домашнего чемпионата мира, уступив по пенальти команде Хорватии.

Пользователи Сети шутят, что «проклятие граффити» настигнет хорватов уже в следующем матче. Хорватия сыграет в полуфинале со сборной Англии 11 июля.