Командующий Черноморским флотом окрестил «Созвездие-Йолдызлык» достоянием России

Выступление юных талантов Татарстана в Севастополе было приурочено к 235-годовщине со дня образования Черноморского флота России.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Севастополе состоялся большой праздничный концерт лауреатов фестиваля эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык», сообщает пресс-служба фестивального движения.



Выступление юных талантов Татарстана было приурочено к 235-годовщине со дня образования Черноморского флота России. Перед многочисленной публикой выступили более двухсот юных артистов из 20 городов и районов РТ. Среди них – казанские танцевальные коллективы «Шарм» и «Изумрудный город», вокальный ансамбль «Даринки» из Бавлов, студия «Пластилин» из Пестрецов, коллективы «Орфей» и «Импульс» из Зеленодольска.



Руководителей коллективов и педагогов фестиваля наградили благодарностями и почетными грамотами Черноморского флота. В своем поздравительном адресе командующий флотом, вице-адмирал Александр Моисеев назвал фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» достоянием России, отметив его особую культурно-образовательную и патриотическую составляющую.



Концерты фестиваля в Крыму проходят с 6 по 24 июля. На этой неделе концерты «Созвездия» состоятся также в международном детском центре «Артек» и в Бахчисарае.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что более двухсот лауреатов и победителей фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» дали большой концерт в Балаклаве.