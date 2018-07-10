Более двухсот лауреатов «Созвездия-Йолдызлык» выступили для моряков Черноморского флота

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Фото: пресс-служба фестиваля
(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Более двухсот лауреатов и победителей фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» дали большой концерт в Балаклаве Республики Крым для моряков-подводников Черноморского флота, сообщает пресс-служба фестиваля.
Концерт состоялся в рамках открытия летней творческой смены «Созвездие-Йолдызлык». Артисты из 20 районов Татарстана в течение двух часов исполняли произведения о героизме советских солдат в Великой Отечественной войне, военно-морском флоте, песни татарских и советских композиторов, а также представили лучшие танцевальные и вокальные номера гала-концерта нынешнего сезона.
Почетными гостями праздника стали матросы и офицеры Черноморского флота, военнослужащие Национальной гвардии, пограничной службы ФСБ России, а также ветераны-подводники и творческая молодежь города.
Летняя смена «Созвездия-Йолдызлык» проходит в Крыму с 6 по 24 июля. Для детей организован отдых на берегу Черного моря, экскурсионная программа по героическим местам обороны Севастополя и достопримечательностям Крыма.
Для крымчан участники фестиваля приготовили серию больших концертов. 15 июля юные таланты выступят в Севастополе (Дом офицеров флота), 18 июля – в международном детском центре «Артек» (лагерь «Лазурный»), 21 июля – в Бахчисарае (площадь Ленина).
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