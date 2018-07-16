Министерство экологии РТ: Фестиваль юннатов в 2019 году будет масштабнее прошедшего

В ведомстве считают мероприятие эталоном деликатного посещения особо охраняемых территорий.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Министерство экологии и природных ресурсов РТ задастся целью сделать Фестиваль юннатского движения, столетие которого отметили в этом году в лагере «Байтик», более масштабным. Об этом заявил сегодня в ИА «Татар-информ» на пресс-конференции «Экологический гид по зеленым уголкам Татарстана» начальник Управления информационных систем и экологического просвещения Министерства экологии РТ Дамир Валиуллин.

«Молодежный лагерь “Байтик” рядом с Крутушкой в Высокогорском районе РТ находится рядом с самыми популярными местами отдыха казанцев. Я думаю, что в этом сезоне большое количество и иностранных гостей посетило эту особо охраняемую природную территорию (ООПТ) “Голубые озера”. В этом году мы провели здесь республиканский фестиваль юннатского движения, приуроченный к его столетию. Нам настолько понравилось, что на следующий год мы зададимся целью сделать его еще более масштабным. Надеемся, что затронем все муниципальные районы республики. Это хороший пример того, как на природном объекте, соблюдая все требования и законодательства, и, с другой стороны, не ставя его на замок, проводить такие мероприятия», – подчеркнул Дамир Валиуллин.

Институт проблем экологии и недропользования АН РТ совместно с Министерством экологии РТ еще три года назад выпустил карманный «Экологический гид по зеленым уголкам Татарстана». В яркое изобилующее фотоиллюстрациями издание вошло около полутысячи природных мест, достойных, по словам авторов, посещения туристами из других регионов России, зарубежья и ознакомления самих татарстанцев. Всего в Татарстане более 180 ООПТ.

