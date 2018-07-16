Экологи Татарстана предостерегли туристов от ядовитых степных гадюк в районе Болгар

Северная колония пресмыкающихся считается одним из самых ядовитых видов.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). На территории Республики Татарстан, в районе Болгар на острове Спасский, обитает колония степной гадюки, которая считается одним из самых ядовитых видов пресмыкающихся. Об этом предупредил сегодня в ИА «Татар-информ» на пресс-конференции «Экологический гид по зеленым уголкам Татарстана» заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов.

«Все мы знаем о таком виде (растений – прим. Т-и), как борщевик, от которого можно получить ожоги. Есть в Татарстане и достаточно опасные виды змей. Например, в районе Болгар на острове Спасский обитает северная колония степной гадюки, которая считается одним из самых ядовитых видов. Не говоря о кровососущих насекомых, клещах, комарах, мышевидных грызунах, являющихся разносчиками заболеваний и т.д.», – предостерег спикер, рассказывая о перспективах развития экологического туризма в республике.

Как подчеркнул Дмитрий Иванов, в Татарстане часто забывают, что, кроме исторического и культурного, в регионе есть еще огромный природный потенциал, который можно было бы использовать для того, «чтобы славить нашу республику, наш город не только в историческим контексте, но и в экологическом». Еще несколько лет назад вместе со школьниками экологи создали компактную карту «Зеленую карту Казани», презентуя столицу РТ как зеленую столицу России.

Однако, как подчеркнул замдиректора Института проблем экологии и недропользования АН РТ, одной из явных проблем на старте инициативы становится в том числе частичное отсутствие информации о природном наследии Татарстана.

«Знает ли житель республики о том, что у нас более 180 особо охраняемых природных территорий (ООПТ)? Специалисты знают, и то, может быть, не все. Хотелось бы донести это до всех и для каждого, чтобы люди могли не просто приехать посетить эти места, но и для того, чтобы они знали, что это территория охраняемая и есть определенные ограничения, которые накладываются на их посещение. Татарстан – район, не кривя душой скажу, экологически чистый. У нас довольно благоприятная экологическая обстановка, есть все условия для активного отдыха. Но если говорить о слабой стороне, так как экологические туры пока не являются столь популярными и развитыми, в значительной мере туристов может отпугивать их большая стоимость. Но по мере развития все это будет однозначно снижаться», – выразил уверенность Дмитрий Иванов.

Институт проблем экологии и недропользования АН РТ совместно с Министерством экологии РТ еще три года назад выпустил карманный «Экологический гид по зеленым уголкам Татарстана». В яркое изобилующее фотоиллюстрациями издание вошло около полутысячи природных мест, достойных, по словам авторов, посещения туристами из других регионов, зарубежья и ознакомления самих татарстанцев.

«К сожалению, у нас пока не хватает и специалистов, которые могут квалифицированно провести экскурсию не только по историческим местам, но и грамотно рассказать о природных богатствах, о редких видах, даже просто показать, где дуб, липа, сосна и т.д. Но все же есть профессионалы, которые могут провести экскурсию и рассказать даже о пении птиц. Экологический туризм – одна из перспективных сфер бизнеса в принципе. Мы, ученые, специалисты, очень ждем, что у нас появятся бизнесмены, которые будут продавать такого рода туристические услуги. Они есть уже сейчас, но их очень мало. Например, туристические базы, предоставляющие услуги рыболовства. В устье Меши построены уже несколько туристических баз для рыболовов…» – констатировал спикер.

Вместе с тем он акцентировал внимание на том, что для экологов при этом очень важна регуляция рекреационных нагрузок, поэтому главная задача ученых в таком случае – разработать маршруты так, чтобы сохранить ценность таких природных объектов.

«Мы прекрасно понимаем, что если мы сделаем некий экологический маршрут, особенно если это особо охраняемая природная территория, и туда поедут толпы туристов, это не останется без последствий для окружающей среды – растительного и животного мира. Каждый захочет сорвать какое-то растение, с ним сфотографироваться. Однозначно появится проблема вытаптывания. От этого страдают и наши исторические объекты, когда мы видим, какой огромный наплыв сейчас идет и в Болгары, и в Свияжск, где идеальное, на наш взгляд, сочетание природно-исторических факторов. Поэтому наша задача, разрабатывая такие маршруты, подумать и о сохранности всех этих природных объектов», – резюмировал Дмитрий Иванов.