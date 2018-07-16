18 июля в Казани состоится премьерный показ татарстанского фильма «Осанна»

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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). 18 июля в Казани состоится премьера фильма «Осанна» татарстанского режиссера Алексея Барыкина о жизни императрицы Елизаветы Романовой, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Главные роли в фильме исполнили актеры Александр Михайлов, известный по фильму «Любовь и голуби», Андрей Мерзликин («Бумер»), а также балерина Илзе Лиепа. После показа можно будет пообщаться с создателями фильма.
Премьера картины посвящена столетию со дня убийства царской семьи в Екатеринбурге и убийства Елизаветы Федоровны в Алапаевске в 1918 году. В течение года съемки фильма проходили в Иерусалиме, Висбадене, Казани, Москве, Екатеринбурге, Алапаевске и других городах. В кинопавильоне Казанского государственного института культуры были созданы исторические декорации с подлинным реквизитом того времени, сшиты костюмы по эскизам художника Нестерова.
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