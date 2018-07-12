В музее Боратынского представят коллекцию автохромов из Царского Села

В Белом зале музея Боратынского будет представлена коллекция автохромов – цветных изображений, появившихся в фотографии благодаря братьям Люмьер.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). 17 июля в музее Боратынского откроется выставка, приуроченная к столетию гибели царской семьи, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года императора Николая II и его семью расстреляли в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге по постановлению исполкома Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

На выставке «Царское Село: последняя резиденция последнего императора» в музее Боратынского будет представлена коллекция автохромов – цветных изображений, появившихся в фотографии благодаря братьям Люмьер.

История создания серии автохромов Царского Села связана с фотофиксацией дворцовых интерьеров. Первые съемки проводились в Екатерининском дворце в июне 1917 года, а в Александровском – с августа и продолжались до октября.

Сохранившиеся автохромы свидетельствуют о высоком уровне работ: с большим мастерством воспроизведены цветные виды интерьеров Екатерининского и Александровского дворцов с подлинными предметами убранства.

Национальный музей РТ и Научная библиотека имени Н.И. Лобачевского КФУ также представят экспонаты, связанные с событиями 1917 года.

Выставка будет открыта до 17 августа.