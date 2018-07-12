В музее Боратынского представят коллекцию автохромов из Царского Села

Рекомендуем
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). 17 июля в музее Боратынского откроется выставка, приуроченная к столетию гибели царской семьи, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года императора Николая II и его семью расстреляли в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге по постановлению исполкома Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
На выставке «Царское Село: последняя резиденция последнего императора» в музее Боратынского будет представлена коллекция автохромов – цветных изображений, появившихся в фотографии благодаря братьям Люмьер.
История создания серии автохромов Царского Села связана с фотофиксацией дворцовых интерьеров. Первые съемки проводились в Екатерининском дворце в июне 1917 года, а в Александровском – с августа и продолжались до октября.
Сохранившиеся автохромы свидетельствуют о высоком уровне работ: с большим мастерством воспроизведены цветные виды интерьеров Екатерининского и Александровского дворцов с подлинными предметами убранства.
Национальный музей РТ и Научная библиотека имени Н.И. Лобачевского КФУ также представят экспонаты, связанные с событиями 1917 года.
Выставка будет открыта до 17 августа.
Следующая новость
Чаще всего «молочный фальсификат» обнаруживался в летних оздоровительных учреждениях для детей.
Следственное управление помогло вернуть долги по зарплате на сумму более 40 млн рублей.
Злата Зулкарнеева за деньги своим пациентам с шизофренией выдавала справки о том, что они здоровы.
Столкновение двух авто произошло сегодня на 840-м километре трассы М7 у села Богородское.
Награда присуждается Рафкату Кантюкову за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу.
Злоумышленник поменял в системе транспортной компании адрес доставки устройств.
Сегодня в городе стартует четырехдневный open air фестиваль «Летние вечера в Елабуге».
Информацию можно сообщить специалистам надзорного органа по 31 июля.
12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино