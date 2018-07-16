Евросоюз запретил поставки мяса птицы из России

Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в Курской, Самарской, Пензенской и других областях.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Евросоюз ввел временные ограничения на поставки мяса птицы из России в связи с распространением в стране птичьего гриппа. Соответствующая информация указана в материалах Россельхознадзора.

Ограничения касаются мяса птицы и полуфабрикатов, не прошедших термическую обработку. Отмечается, что запрет введен на продукцию всех российских предприятий.

Ранее сообщалось, что Казахстан запретил ввоз из РФ продукции более 30 предприятий из-за вспышек птичьего гриппа в Курской, Самарской и Пензенской областях.