Главное
Врезавшись в дерево на квадроцикле, 19-летний челнинец получил тяжелые травмы

Татар-информ

25 июня 2018, 10:20

Сельское хозяйство

Казахстан запретил ввоз продукции 36 птицефабрик РФ

Рекомендуем

Запрет коснулся предприятий трех регионов, где зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства Казахстана запретило ввоз в страну продукции 36 птицефабрик, расположенных в трех регионах России, из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении министерства констатируется, что Международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории Курской, Пензенской и Самарской областей РФ.

Из-за этого с 21 июня под запретом оказался ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и иной птицеводческой продукции из этих регионов. Ограничение затронуло одну птицефабрику в Курской области, три птицефабрики – в Пензенской и 32 – в Самарской.

Также из данных областей теперь нельзя ввозить в Казахстан не прошедшие тепловую обработку корма и кормовые добавки для птиц, охотничьи трофеи, из которых не были набиты чучела, а также уже работавшее ранее оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Ранее стало известно о введении карантина по птичьему гриппу на расположенной в Пензенской области Васильевской птицефабрике.

Следующая новость

В Татарстане хотят ввести дополнительные меры поддержки личных подсобных хозяйств
Новости дня
11:47
Колумбиец потерял работу из-за пронесенного на стадион Саранска алкоголя в бинокле
11:35
Созданный с участием «первого татарина в Каннах» фильм покажут на Казанском кинофестивале

На КМФМК состоится премьера фильма «Ласковое безразличие мира» казахского режиссера Адильхана Ержанова.

11:22
Врезавшись в дерево на квадроцикле, 19-летний челнинец получил тяжелые травмы

ДТП произошло на проспекте Сююмбике неподалеку от остановки общественного транспорта «Театральная».

11:21
Татарстанцы старше 55 лет ищут работу в производстве, строительстве и бухгалтерии

Почти две трети соискателей предпенсионного возраста составляют мужчины.

11:11
Четыре города Израиля поборются за проведение «Евровидения»
10:54
Организаторы Фан-феста напоминают о правилах поведения на площадке фестиваля

Дирекция спортивных и социальных проектов рекомендует желающим приходить на фестиваль за два или три часа до начала матча.

10:36
Военные игры НАТО предсказали поражение от России из-за проблем с дорогами
10:20
Казахстан запретил ввоз продукции 36 птицефабрик РФ
09:59
Трамп намерен запретить компаниям Китая инвестировать в технологии США
09:44
FIFA раскритиковала заявление британского журналиста о применении допинга сборной России
09:29
Более 200 многодетных семей отказались от бесплатных участков в Казани

По словам главы Комитета земельных и имущественных отношений Галяутдинова, не всем семьям нравится территориальное расположение участков.

09:10
В ИА «Татар-информ» расскажут о старте Всероссийской горячей линии по туристическим услугам

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

08:58
В этом году 270 многодетных семей выбрали бесплатные участки

Более 2400 многодетных казанских семей смогут выбрать бесплатные земельные участки до конца 2018 года.

08:55
В Китае мужчина на вилочном автопогрузчике въехал в толпу людей
08:54
Землю площадью 17 га в Лаишевском районе отдадут многодетным

Новую дополнительную территорию севернее поселка Сокуры приняли в муниципальную собственность Казани в 2018 году.

08:48
Казанцам в три раза быстрее начали предоставлять самые востребованные муниципальные услуги

Производительность труда специалистов удалось поднять в среднем в 1,5 раза.

08:44
Сабантуй в Казани отметили 218 тысяч человек

Праздник прошел в Березовой роще возле поселка Мирный Приволжского района и в лесопарке Лебяжье в Кировском районе.

08:38
Фаттахову вручили знак «За труд и доблесть во благо Казани»

Мэр Казани Ильсур Метшин подвел итоги работы зкс-замруководителя исполкома, который курировал вопросы социальной сферы и гражданской защиты.

08:32
Депутат рады обвинил Правительство в обнищании страны
08:25
В Челнах спасатели перенесли пассажира весом более 100 кг с теплохода в «скорую»

Инцидент произошел вечером в судне у Шлюзовой улицы.

08:18
Два вертолета вместе с экипажами вернулись в Россию из Сирии
08:04
В Казани до конца 2018 года 25 услуг переведут в электронный формат

Казанцы смогут по Интернету оформить приватизацию жилья, получить разрешение на перепланировку или перевести жилое помещение в нежилое.

07:58
Названа самая уродливая собака 2018 года
07:44
На «Алые паруса» пришли посмотреть почти 1,2 млн человек
07:30
Яровая о главе Литвы: Неплохо было бы подключить совесть
События

25 июняПокупка жилья в 2018 году: как федеральная риэлторская компания «Этажи» создает безопасность для денег клиентов.

25 июня25 – 28 июня в Казани: Футбольная ночь болельщика в Казани, фестиваль «Волга-Волга» и многое другое

25 июняПраво на фото в купальнике: мнения татарстанцев о скандале в Омске и ограничениях для учителей

25 июняКак выбирать онлайн-кассу: смарт-терминалы против «автономок»

24 июняНа чемпионат – в доме на колесах: как Казань принимает фанатов-кемперов

24 июняСтрасти на «Театральной»: в Набережных Челнах владельцы киосков не хотят покидать подземку на время капремонта

24 июняАйда в Казань: Топ-10 мест, куда обязательно нужно сходить, оказавшись в столице Татарстана