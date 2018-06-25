Казахстан запретил ввоз продукции 36 птицефабрик РФ

Запрет коснулся предприятий трех регионов, где зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства Казахстана запретило ввоз в страну продукции 36 птицефабрик, расположенных в трех регионах России, из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении министерства констатируется, что Международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории Курской, Пензенской и Самарской областей РФ.

Из-за этого с 21 июня под запретом оказался ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и иной птицеводческой продукции из этих регионов. Ограничение затронуло одну птицефабрику в Курской области, три птицефабрики – в Пензенской и 32 – в Самарской.

Также из данных областей теперь нельзя ввозить в Казахстан не прошедшие тепловую обработку корма и кормовые добавки для птиц, охотничьи трофеи, из которых не были набиты чучела, а также уже работавшее ранее оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Ранее стало известно о введении карантина по птичьему гриппу на расположенной в Пензенской области Васильевской птицефабрике.