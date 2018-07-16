На повышение квалификации россиян предпенсионного возраста планируют выделять 5 млрд рублей в год

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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Правительство РФ намерено выделять пять миллиардов рублей в год на повышение квалификации россиян предпенсионного возраста. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, сообщает РИА Новости.
На вопрос журналистов о том, планируется ли вносить ко второму чтению поправки, предусматривающие повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, Топилин ответил отрицательно. Он подчеркнул, что в настоящее время Минтруд прорабатывает с Минфином вопрос изменения размера пособия по безработице.
По словам Топилина, Правительство РФ ставит задачу посредством пенсионной реформы повысить пенсии в два раза выше инфляции.
Ранее сообщалось, что Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам поддержал изменения в пенсионное законодательство.
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