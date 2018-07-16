На повышение квалификации россиян предпенсионного возраста планируют выделять 5 млрд рублей в год

Правительство при внесении изменений в пенсионное законодательство ставит задачу повышения пенсий в два раза выше инфляции.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Правительство РФ намерено выделять пять миллиардов рублей в год на повышение квалификации россиян предпенсионного возраста. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, сообщает РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, планируется ли вносить ко второму чтению поправки, предусматривающие повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, Топилин ответил отрицательно. Он подчеркнул, что в настоящее время Минтруд прорабатывает с Минфином вопрос изменения размера пособия по безработице.

По словам Топилина, Правительство РФ ставит задачу посредством пенсионной реформы повысить пенсии в два раза выше инфляции.

Ранее сообщалось, что Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам поддержал изменения в пенсионное законодательство.