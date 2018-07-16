Путин опоздал на саммит с Трампом в Хельсинки

Владимир Путин уже прибыл в Финляндию, но самолет приземлился на полчаса позже запланированного времени.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Глава России Владимир Путин опоздал на саммит в Хельсинки с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщает РБК.

Российский Президент должен был прибыть в Президентский дворец в час дня по московскому времени, но задержался на полчаса.

Владимир Путин уже прибыл в Финляндию, но самолет приземлился на полчаса позже, чем ожидалось.

Российский лидер будет передвигаться по столице Финляндии на автомобиле Аurus, который был разработан в рамках проекта «Кортеж». Транспорт доставили в Хельсинки 12 июля.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп перед встречей с Путиным позавтракал с Президентом Финляндии Саули Ниинистё.