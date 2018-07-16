В преддверии встречи с Путиным Трамп позавтракал с Президентом Финляндии

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Перед встречей с Президентом России глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и Президент Финляндии Саули Ниинистё провели рабочий завтрак, сообщает РБК.
На рабочем завтраке также присутствовали супруги лидеров двух стран. В ходе приветствия американский Президент поблагодарил Финляндию за гостеприимство. Также во время мероприятия стороны обсудили ход и итоги саммита НАТО, который прошел 11 и 12 июля в столице Бельгии.
РИА Новости сообщает, что встреча Трампа и Ниинистё закончилась в 10.44. После чего Президент США отправился в отель.
Сегодня состоится встреча Президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. Ожидается, что саммит начнется в час дня по московскому времени и продлится около 3 часов.
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