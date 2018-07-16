В преддверии встречи с Путиным Трамп позавтракал с Президентом Финляндии

Президент России встретится с главой США Дональдом Трампом 16 июля в 13.00 по московскому времени.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Перед встречей с Президентом России глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и Президент Финляндии Саули Ниинистё провели рабочий завтрак, сообщает РБК.

На рабочем завтраке также присутствовали супруги лидеров двух стран. В ходе приветствия американский Президент поблагодарил Финляндию за гостеприимство. Также во время мероприятия стороны обсудили ход и итоги саммита НАТО, который прошел 11 и 12 июля в столице Бельгии.

РИА Новости сообщает, что встреча Трампа и Ниинистё закончилась в 10.44. После чего Президент США отправился в отель.

Сегодня состоится встреча Президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. Ожидается, что саммит начнется в час дня по московскому времени и продлится около 3 часов.