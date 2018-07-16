Казань вошла в тройку городов с лучшими болельщиками сборной России

По результатам соцопроса, Санкт-Петербург занял первое место, набрав 26 процентов голосов.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Столица Татарстана заняла третье место в рейтинге городов с самыми лучшими болельщикам сборной России, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.



По результатам соцопроса, Санкт-Петербург занял первое место, набрав 26 процентов голосов. Вторая строчка досталась Москве (15 процентов голосов). Казань получила «бронзу» и 13 процентов голосов опрошенных. Замыкают пятерку лидеров Сочи (9 процентов голосов) и Ростов-на-Дону (9 процентов голосов).



Далее расположились Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Волгоград и Калининград.



Сборная России впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Рейтинг был подготовлен по данным опроса туристов в социальных сетях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что самыми щедрыми болельщиками ЧМ в Казани оказались австралийцы.