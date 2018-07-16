Самыми щедрыми болельщиками ЧМ в Казани оказались австралийцы

За один поход в ресторан футбольные фанаты из Австралии тратили 4-5 тыс. рублей.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). За время чемпионата мира по футболу в Казани больше всего потратили болельщики из Австралии. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала директор Комитета по развитию туризма исполкома Казани Дарья Санникова.

Судя по суммам, оставленным в ресторанах на улице Баумана или вблизи стадиона «Казань Арена», средний чек австралийцев составил 4-5 тыс. рублей, отметила Санникова.

Средний чек туриста в Казани за все время проведения мундиаля составил около 35 — 37 тыс. рублей. В эту сумму входят затраты на транспорт, сувениры, проживание, питание и экскурсии, рассказала спикер.

Всего расходы туристов в Татарстане за время чемпионата мира по футболу составили 11,2 млрд рублей. Республику посетили свыше 300 тыс. туристов из 36 стран.