Опубликован тизер 11-го сезона сериала «Доктор Кто»

Главную роль в сериале впервые сыграет женщина.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Телеканал BBC America опубликовал на YouTube тизер 11-го сезона популярного сериала «Доктор Кто». Главную роль в сериале впервые сыграет женщина.

Видео раскрывает некоторые подробности сюжета предстоящих эпизодов.

В ролике появляется сам Доктор в исполнении актрисы Джоди Уиттакера, известной по работе в сериале «Убийство на пляже», а также его новые коллеги — Грэм, которого исполнит Брэдли Уолш, Райан — Тосин Коул и Ямин — Мэндип Джилл.

В новом сезоне произошла замена не только актерского состава, но и продюсера и сценариста. Новым исполнительным продюсером проекта стал Крис Чибнел. Именно он решил, что Доктора сыграет женщина.

Премьера первого эпизода нового сезона «Доктора Кто» состоится в октябре текущего года.

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