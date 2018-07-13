Вышел первый трейлер фильма «Мария – королева Шотландии»

В основе картины лежит рассказ о реальных событиях британской истории.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). На YouTube-канале студии Focus Features вышел первый трейлер исторического фильма «Мария – королева Шотландии».

Режиссером фильма выступил Джози Рурк. В основе картины лежит рассказ о реальных событиях британской истории.

Главными героинями фильма стали правительница Шотландии Мария I Стюарт, овдовевшая в 18 лет в титуле королевы Франции, и «королева-девственница», властительница Англии Елизавета I Тюдор, у которой Мария пытается отобрать английский трон по праву наследия. Их сыграли Сирша Ронан и Марго Робби.

Премьера в России состоится 17 января следующего года.



Ранее вышел первый тизер-трейлер фильма «Фаворитка», в основу которого легли события из истории Англии XVIII века.