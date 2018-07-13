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Татар-информ

13 июля 2018, 13:26

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За время ЧМ-2018 туристы потратили в Казани 11,2 миллиарда рублей

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Фото: Рамиль Гали, Салават Камалетдинов


По предварительным подсчетам Госкомитета по туризму РТ, город посетили около 300 тысяч туристов из 36 стран мира.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). За время проведения чемпионата мира по футболу в России посетившие Казань туристы потратили на питание, проживание и размещение 11,2 млрд рублей. По предварительным подсчетам Госкомитета РТ по туризму, город посетили около 300 тыс. туристов из 36 стран мира.

Об этом председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал сегодня во время пресс-конференции в казанском городском пресс-центре чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам Иванова, доход казанских предприятий сферы услуг во время мундиаля в шесть раз превысил показатели аналогичного календарного периода в прошлом году. При этом реальная сумма, потраченная туристами в Казани, может превысить 18 млрд рублей, поскольку госкомитет не учитывал транспортные расходы и стоимость билетов на матчи. 

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