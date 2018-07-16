Обладателем «Золотого мяча» ЧМ стал Лука Модрич

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2018 года признан полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич. «Золотой мяч» ему вручил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.
Футболист на этом мундиале провел семь игр, забил два мяча во встречах с командами Нигерии и Аргентины и отдал одну голевую передачу в игре со сборной России.
Предыдущим обладателем «Золотого мяча» был нападающий команды Аргентины Лионель Месси.
В Казани перед матчем четвертьфинала ЧМ-2018 Россия – Хорватия решили нарисовать граффити Луки Модрича, чтобы уменьшить шансы хорватов на победу. До этого все сборные, чьи лидеры были запечатлены на граффити в столице Татарстана, покидали турнир.
Однако россияне в той встрече уступили хорватам, а граффити так и не успели закончить до начала игры.
Следующая новость
Пенсионерка не отвечала на телефонные звонки родственников и не открывала входную дверь.
По результатам соцопроса, Санкт-Петербург занял первое место, набрав 26 процентов голосов.
В моногороде планируется реализовать 19 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 4,8 млрд рублей.
Две «Лады Приоры» столкнулись на пересечении Автозаводского проспекта и проспекта Мира.
Исполком Буинского района определился с компанией, ответственной за благоустройство.
В Казани развита спортивная инфраструктура, город объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром, заявил глава ОКР.
За один поход в ресторан футбольные фанаты из Австралии тратили 4-5 тыс. рублей.
В столице РТ стартовал прием заявок на размещение нестационарных торговых объектов.
Чаще всего за помощью обращались россияне, латиноамериканцы и иранцы.
Аукцион состоится 24 июля 2018 года.
Вторсырье собирали рядом со стадионом «Казань Арена», фанфестом и тренировочными площадками.
Авария произошла на пересечении улиц Московская и Говорова.
Фестиваль болельщиков в столице РТ за 26 дней посетило более 800 тыс. человек.
В 428 контейнерах местные жители смогут сортировать отходы на сухие и влажные.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
В столице Татарстана общественным транспортом воспользовались около 225 тысяч обладателей билетов на матчи мундиаля.
Более 458 жилых домов остались без света из-за обрыва высоковольтного провода.
Спортсмены и болельщики мундиаля составили 16 процентов от общего пассажиропотока.
Столкновение произошло на 776-м километре трассы Москва – Уфа.