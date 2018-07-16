Обладателем «Золотого мяча» ЧМ стал Лука Модрич

Награду хорватскому футболисту вручил Президент России Владимир Путин.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2018 года признан полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич. «Золотой мяч» ему вручил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Футболист на этом мундиале провел семь игр, забил два мяча во встречах с командами Нигерии и Аргентины и отдал одну голевую передачу в игре со сборной России.

Предыдущим обладателем «Золотого мяча» был нападающий команды Аргентины Лионель Месси.

В Казани перед матчем четвертьфинала ЧМ-2018 Россия – Хорватия решили нарисовать граффити Луки Модрича, чтобы уменьшить шансы хорватов на победу. До этого все сборные, чьи лидеры были запечатлены на граффити в столице Татарстана, покидали турнир.

Однако россияне в той встрече уступили хорватам, а граффити так и не успели закончить до начала игры.