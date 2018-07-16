СМИ сообщили об очередном ударе Израиля по Сирии

О результатах атаки власти Сирии ничего официально не сообщают.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии к северу от аэропорта Нейраб в провинции Алеппо. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

О результатах атаки власти Сирии ничего официально не сообщают. Пользователи социальных сетей пишут о гибели пяти человек в результате удара, нанесенного по району Маликия. Неизвестно, насколько эта информация соответствует действительности, а иллюстрирующее ее фотография реальна.

Сама Армия обороны Израиля пока никак не прокомментировала инцидент.

Ранее, в ночь с 11 на 12 июля, израильская армия нанесла удар по трем сирийским позициям в провинции Кунейтра в ответ на нарушение границы беспилотником. Сам дрон был уничтожен.