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Татар-информ

16 июля 2018, 07:32

Политика

СМИ сообщили об очередном ударе Израиля по Сирии

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Фото: соцсети

О результатах атаки власти Сирии ничего официально не сообщают.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии к северу от аэропорта Нейраб в провинции Алеппо. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

О результатах атаки власти Сирии ничего официально не сообщают. Пользователи социальных сетей пишут о гибели пяти человек в результате удара, нанесенного по району Маликия. Неизвестно, насколько эта информация соответствует действительности, а иллюстрирующее ее фотография реальна.

Сама Армия обороны Израиля пока никак не прокомментировала инцидент.

Ранее, в ночь с 11 на 12 июля, израильская армия нанесла удар по трем сирийским позициям в провинции Кунейтра в ответ на нарушение границы беспилотником. Сам дрон был уничтожен. 

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