СМИ сообщили об очередном ударе Израиля по Сирии

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Фото: соцсети
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии к северу от аэропорта Нейраб в провинции Алеппо. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник.
О результатах атаки власти Сирии ничего официально не сообщают. Пользователи социальных сетей пишут о гибели пяти человек в результате удара, нанесенного по району Маликия. Неизвестно, насколько эта информация соответствует действительности, а иллюстрирующее ее фотография реальна.
Сама Армия обороны Израиля пока никак не прокомментировала инцидент.
Ранее, в ночь с 11 на 12 июля, израильская армия нанесла удар по трем сирийским позициям в провинции Кунейтра в ответ на нарушение границы беспилотником. Сам дрон был уничтожен.
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