Израиль подтвердил нанесение ракетного удара по Сирии

Атака стала ответом на проникновение в воздушное пространство страны сирийского беспилотника.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сегодня ночью Армия обороны Израиля нанесла удары по трем военным объектам на территории Сирии в ответ на проникновение в воздушное пространство страны сирийского беспилотника. Об этом заявила армейская пресс-служба, передает NEWSru.co.il.

Атакам подверглись позиции сирийской армии в провинции Кунейтра.

Сам беспилотный летательный аппарат накануне проник вглубь территории Израиля примерно на 10 км, после чего был уничтожен с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot.

О нанесении ракетных ударов по позициям в Кунейтре рассказало со ссылкой на военный источник и сирийское государственное агентство САНА. Оно признало нанесение материального ущерба, но ничего не сообщило о потерях.