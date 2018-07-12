Израиль подтвердил нанесение ракетного удара по Сирии

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(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сегодня ночью Армия обороны Израиля нанесла удары по трем военным объектам на территории Сирии в ответ на проникновение в воздушное пространство страны сирийского беспилотника. Об этом заявила армейская пресс-служба, передает NEWSru.co.il.
Атакам подверглись позиции сирийской армии в провинции Кунейтра.
Сам беспилотный летательный аппарат накануне проник вглубь территории Израиля примерно на 10 км, после чего был уничтожен с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot.
О нанесении ракетных ударов по позициям в Кунейтре рассказало со ссылкой на военный источник и сирийское государственное агентство САНА. Оно признало нанесение материального ущерба, но ничего не сообщило о потерях.
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