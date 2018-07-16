Полиция возбудила дела против выбежавших на поле в финале ЧМ участников Pussy Riot

Для удаления акционистов с поля матч между командами Франции и Хорватии пришлось приостановить на две минуты.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Полиция возбудила административные дела против выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу участников группы Pussy Riot. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

На трех девушек и молодого человека составлены протоколы по статьям КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».

По первой из них им грозит до 20 тыс. рублей штрафа или административный арест на срок до 15 суток, а также запрет посещать спортивные состязания на время от одного года до семи лет. По второй – до 1,5 тыс. рублей штрафа.

Инцидент с участниками Pussy Riot случился 15 июля на стадионе «Лужники» на 52-й минуте финальной встречи мундиаля между сборными Франции и Хорватии. На поле выбежали одетые в полицейскую форму Петр Верзилов, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Ника Никульшина. Для их удаления пришлось приостановить игру на две минуты. После акционистов доставили в ОВД «Лужники».

Из заявления Pussy Riot в Facebook'е следует, что акция «Милиционер вступает в игру» приурочена к годовщине смерти скончавшегося 16 июля 2007 года поэта Дмитрия Пригова, автора цикла «Апофеоз милицанера». Группа потребовала освобождения всех политических заключенных и в целом «превратить земного милиционера в небесного милиционера».