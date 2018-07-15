Финал ЧМ-2018 был приостановлен из-за выбежавших на поле участников Pussy Riot

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: кадр из видео
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). На 52-й минуте финального матча чемпионата мира по футболу четыре человека выбежали на поле, из-за чего игру приостановили на две минуты. Ответственность за инцидент взяла на себя панк-группа Pussy Riot, сообщает РБК.
Людей в жилетках, напоминающих униформу полицейских, выпроводили сотрудники правоохранительных органов. До прибытия полиции и сотрудников службы безопасности одного из нарушителей порядка задерживал защитник хорватской команды Деян Ловрен.
Сообщение об участии Pussy Riot в произошедшем появилось на официальной странице группы в Twitter. Одна из участниц группы, Ольга Курачева, заявила, что была среди выбегавших на поле и в настоящий момент задержана полицией.
Это не первый раз, когда посторонние выбегают на газон во время мундиаля. В 2010 году так же во время финального матча в Йоханесбурге (Южная Африка) на поле выбежал мужчина в футболке с антирасистким лозунгом, попытавшись добежать до Кубка мира. Его также задержали.
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