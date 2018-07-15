Путин: Россия и Франция восстанавливают привычные механизмы сотрудничества

ПолитикаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Россия и Франция постепенно восстанавливают привычные механизмы сотрудничества, заявил Президент России Владимир Путин в ходе встречи с прибывшим на финал чемпионата мира по футболу французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Главы двух государств встретились в Кремле. Российский лидер поздравил французского коллегу с выходом его национальной сборной в финал мирового футбольного первенства и выразил надежду на напряженную и интересную игру. Президент Франции отметил высокий уровень организации чемпионата в России и отметил достойную игру сборной России «вопреки всем прогнозам».
Эммануэль Макрон прибыл в Кремль со своей супругой Бриджит Макрон, которой Путин подарил букет из пионов и роз. Протокол переговоров не предусматривает участие первой леди, поэтому вскоре она оставила глав государств.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Хорватии подарила Путину футболку хорватской сборной.
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