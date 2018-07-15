Президент Хорватии подарила Путину футболку хорватской сборной

По словам Колинды Грабар-Китарович, ЧМ-2018 – пример организации мероприятий мирового уровня.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин встретился с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович в Кремле, пишет «Коммерсантъ».

Перед началом беседы российский лидер подарил Грабар-Китарович букет цветов, а та преподнесла коллеге футболку в цветах сборной Хорватии под номером 9 с фамилией Putin. Под этим номером в команде играет Андрей Крамарич, который стал автором первого гола в ворота сборной России в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу.

Грабар-Китарович поблагодарила Путина за проведение мундиаля в России. По ее словам, завершающееся мировое первенство «является действительно примером, как нужно организовывать подобные мероприятия».

Глава российского государства поздравил Президента Хорватии с успешным выступлением сборной ее страны на чемпионате. «Россия сделала все, чтобы создать необходимые условия для всех игроков, в том числе и для хорватской команды», – отметил Путин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Хорватии на русском языке поблагодарила Россию за ЧМ-2018.