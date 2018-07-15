СМИ: Тимошенко и Коломойский тайно встречались в польском отеле

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Фото: соц сети
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Бывший Премьер-министр Украины — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко тайно встретилась с бизнесменом Игорем Коломойским в отеле в Варшаве. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал украинский журналист Богдан Кузьмич, сообщает RT.
По словам представителя СМИ, Тимошенко и Коломойский встретились в отеле недалеко от варшавского аэропорта им. Фридерика Шопена 12 июля. Коломойский появился в гостинице первым, его сопровождал председатель Волынского облсовета Игорь Палица. Спустя четверть часа в холл отеля вошла Юлия Тимошенко. «Не заметить ее всю в белом было невозможно», — отметил Кузьмич.
Журналист прикрепил к записи фотографии, на которых в холле отеля по отдельности запечатлены Тимошенко и Коломойский.
Экс-Премьер-министр Украины часто бывает в Варшаве, пропуская заседания Верховной рады, подчеркнул Кузьмич.
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