Главное
В Альметьевском районе «Калина» вылетела с дороги в ручей

Татар-информ

15 июля 2018, 18:30

Политика

СМИ: Тимошенко и Коломойский тайно встречались в польском отеле

Рекомендуем

Фото: соц сети

Украинский журналист разместил в соцсети фотографии бизнесмена и экс-премьера Украины в холле отеля в Варшаве.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Бывший Премьер-министр Украины — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко тайно встретилась с бизнесменом Игорем Коломойским в отеле в Варшаве. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал украинский журналист Богдан Кузьмич, сообщает RT.

По словам представителя СМИ, Тимошенко и Коломойский встретились в отеле недалеко от варшавского аэропорта им. Фридерика Шопена 12 июля. Коломойский появился в гостинице первым, его сопровождал председатель Волынского облсовета Игорь Палица. Спустя четверть часа в холл отеля вошла Юлия Тимошенко. «Не заметить ее всю в белом было невозможно», — отметил Кузьмич.

Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾ Ð‘Ð¾Ð³Ð´Ð°Ð½Ð° ÐšÑƒÐ·ÑŒÐ¼Ð¸Ñ‡Ð°.

Журналист прикрепил к записи фотографии, на которых в холле отеля по отдельности запечатлены Тимошенко и Коломойский.

Экс-Премьер-министр Украины часто бывает в Варшаве, пропуская заседания Верховной рады, подчеркнул Кузьмич.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Тимошенко рассказала о способе вернуть Крым Украине.

Следующая новость

Авиагруппа изобразила в небе неправильный французский флаг в День взятия Бастилии
Новости дня
19:40
Казань вошла в тройку городов по продажам сувенирной продукции на ЧМ

Эксперты проанализировали покупки россиян и туристов за период проведения футбольного чемпионата.

19:26
В Казани наградили 100 лучших волонтеров ЧМ-2018

В период чемпионата мира по футболу волонтеры провели 210 тыс. 668 часов на рабочих сменах.

19:18
Рустам Минниханов посетил финал ЧМ-2018 в Москве

За звание чемпиона мира по футболу борются команды Хорватии и Франции.

19:10
В Татарстане к птенцам орлана-белохвоста прикрепили радиомаячки

Использование радиотелеметрии позволит более точно отслеживать маршруты миграций птиц.

18:52
Немецкая журналистка обвинила Германию в высокомерном отношении к России
18:30
СМИ: Тимошенко и Коломойский тайно встречались в польском отеле
18:12
В Хельсинки прошли митинги в поддержку и против Трампа
17:44
Путин: Россия и Франция восстанавливают привычные механизмы сотрудничества
17:26
Стали известны стартовые составы финалистов ЧМ-2018
17:08
Президент Хорватии подарила Путину футболку хорватской сборной
16:54
Силуанов рассказал о снижении пенсий без пенсионной реформы
16:35
Тереза Мэй рассказала о совете Дональда Трампа по выходу из ЕС
16:23
В Альметьевском районе «Калина» вылетела с дороги в ручей

Сотрудникам МЧС пришлось извлекать пострадавшего водителя из разбитой легковушки.

16:01
Житель Лениногорска получил термические ожоги при чистке штанов «Уайт Спиритом»

Инцидент случился в одной из квартир дома №8 по улице Гагарина.

15:50
«Рубин» расстался со шведским защитником и может приобрести нового форварда

Состав казанского клуба может пополнить Дмитрий Полоз.

15:40
Путин заявил о гордости за проведенный в России чемпионат мира по футболу
15:33
В Чистополе водитель «Гранты» сломал обе ноги при лобовом столкновении с «десяткой»

Всего в аварии на Гуськова пострадали три человека.

15:22
Трамп не ожидает «ничего плохого» от встречи с Путиным
15:11
В Нижнекамском районе на Каме спасатели пришли на помощь пьяному пловцу

Мужчина в сильную волну и дождь попытался переплыть на другой берег, выбился из сил и начал тонуть.

14:57
Президент Хорватии на русском языке поблагодарила Россию за ЧМ-2018
14:41
В Нурлатском районе пострадал водитель опрокинувшейся в поле «Нивы»

ДТП случилось на 53-м километре трассы Нурлат – Билярск.

14:26
На набережной Лаишева стартовала парусная регата «Камское море-2018»

В соревнованиях, которые будут длиться три дня, примут участие более ста спортсменов из десяти городов.

14:19
Два человека госпитализированы после столкновения трех авто у села Столбище

На трассе из Казани в аэропорт женщина-водитель «Приоры» столкнулась с «Нексией» и «Ладой» 10-й модели.

14:16
Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и граде

Грозы будут сопровождаться кратковременными усилениями ветра.

13:59
В Бавлинском районе иномарка из Челябинской области при обгоне задела фуру и вылетела с трассы

Авария произошла между селом Александровка и перекрестком автодорог М5 и Р239.

События

15 июляПо улицам Челнов медвежонка водили: волонтеры Автограда опасаются за судьбу лесного зверя

15 июляБывают ли огурцы и помидоры без пестицидов и как не отравиться нитратами — отвечают эксперты

15 июляВстреча Трампа и Путина: о чем будут говорить и какой подарок везут США для России

15 июляКак поделить машину батырам Сабантуя: четыре варианта от экспертов

14 июляСемь фактов про нападающего сборной России Артема Дзюбу

14 июляСергей Иванов: Неймар и Месси потерпели фиаско в Казани, а мы будем на этом зарабатывать

13 июляСамое большое кладбище в Поволжье возводят в Казани: появится ли здесь крематорий?