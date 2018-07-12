Тимошенко рассказала о способе вернуть Крым Украине

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Чтобы вернуть Крым, Украине следует укрепить армию и проводить переговоры в Будапештском формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной Рады, главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Крым и Донбасс нужно вернуть Украине, и нельзя допустить «теневой легализации» воссоединения полуострова с Россией, цитирует Тимошенко пресс-служба «Батькивщины».
Тимошенко считает, что для возвращения полуострова Киеву нужно сформировать мощную армию. По словам политика, Киев должен поставить вопрос о возвращении Крыма и Донбасса странам-гарантам, которые когда-то, лишив Украину ядерного оружия, давали письменные гарантии защиты страны.
Главы Украины, России, США и Великобритании подписали Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года, тем самым лишив Киев ядерного оружия и положив начало присоединению к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Чаще всего «молочный фальсификат» обнаруживался в летних оздоровительных учреждениях для детей.
Следственное управление помогло вернуть долги по зарплате на сумму более 40 млн рублей.
Злата Зулкарнеева за деньги своим пациентам с шизофренией выдавала справки о том, что они здоровы.
Столкновение двух авто произошло сегодня на 840-м километре трассы М7 у села Богородское.
Награда присуждается Рафкату Кантюкову за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу.
Злоумышленник поменял в системе транспортной компании адрес доставки устройств.
Сегодня в городе стартует четырехдневный open air фестиваль «Летние вечера в Елабуге».
Информацию можно сообщить специалистам надзорного органа по 31 июля.
12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино