Тимошенко рассказала о способе вернуть Крым Украине

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что для возвращения полуострова Киеву нужно сформировать мощную армию.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Чтобы вернуть Крым, Украине следует укрепить армию и проводить переговоры в Будапештском формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной Рады, главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Крым и Донбасс нужно вернуть Украине, и нельзя допустить «теневой легализации» воссоединения полуострова с Россией, цитирует Тимошенко пресс-служба «Батькивщины».

Тимошенко считает, что для возвращения полуострова Киеву нужно сформировать мощную армию. По словам политика, Киев должен поставить вопрос о возвращении Крыма и Донбасса странам-гарантам, которые когда-то, лишив Украину ядерного оружия, давали письменные гарантии защиты страны.

Главы Украины, России, США и Великобритании подписали Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года, тем самым лишив Киев ядерного оружия и положив начало присоединению к Договору о нераспространении ядерного оружия.