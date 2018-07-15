Президент РТ посетил приуроченный к финалу ЧМ гала-концерт в Большом театре

Мероприятие посетили Президент России, глава FIFA, футбольные легенды и представители иностранных делегаций.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил гала-концерт с участием звезд мировой оперы, прошедший в Большом театре и приуроченный к завершению чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Мероприятие посетили Президент России Владимир Путин, президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, легенды мирового футбола, представители иностранных делегаций, члены совета FIFA, руководители футбольных ассоциаций и гости мундиаля. На сцене выступили звезды мировой оперы, в числе которых были Анна Нетребко и Пласидо Доминго.

В своем приветственном слове Владимир Путин заметил, что все с нетерпением ждут финального матча чемпионата мира, но грустят от близящегося завершения грандиозного спортивного праздника.

«Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату, и мы искренне рады, что он удался, объединил миллионы людей вокруг футбола», – приводит слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

Российский лидер также напомнил о значении чемпионата и присущей ему силе народной дипломатии. Завершил же он свою речь следующим образом: «Дорогие друзья, чемпионат подходит к концу, но мы не прощаемся с вами. В России всегда рады видеть и старых, и новых друзей, а их теперь у нас больше. Спасибо вам всем и до новых встреч!»

Чемпионат мира по футболу 2018 года завершится сегодня, 15 июля, финальным матчем между сборными Франции и Хорватии на столичном стадионе «Лужники». Игра начнется в 18 часов по Москве.