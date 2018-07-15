Трамп назвал королеву Великобритании Елизавету II потрясающей женщиной

Рекомендуем
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал королеву Великобритании Елизавету II как «потрясающую женщину». Он сказал об этом в интервью британской газете Daily Mail, пишет «Коммерсантъ».
Американский лидер восхитился энергией, остроумием и проницательностью королевы, отметив также ее красоту. «Наконец-то встретиться с ней – большая честь для меня», – подчеркнул он. Трамп заметил также, что его мать, уроженка Шотландии, была поклонницей британской королевы.
О самой же беседе с Елизаветой II Президент США сказал, что в разговоре они затронули тему выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. По словам Трампа, она отметила сложность проблемы. При этом он обратил внимание на то, что до начала Brexit’а никто даже не представлял всей его сложности.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дональд Трамп и его супруга Мелания опоздали на встречу с королевой Елизаветой II.
Восемнадцатилетняя Алиса Исакова победила на конкурсе «Кряшен чибяре».
Фестиваль кряшенской культуры прошел в Мамадышском районе Татарстана уже в девятнадцатый раз.
ДТП произошло на улице Декабристов неподалеку от станции метро «Северный вокзал».
Казанцы за игру нанесли два удара по воротам соперника, ни разу не попав в створ.
На праздник родника отовсюду съехались те, кто когда-то родился на среднедевятовской земле.
В Бугульме состоялся парад участников международного ралли «Шелковый путь».
Пищепромышленников приглашают посетить выставку в Мюнхене в сентябре этого года.
Алексей Водовозов покажет, как менялись полотна Писарро и Моне, Ренуара и Дадда, и предложит медицинскую версию таких изменений.
В период ограничений будут установлены временные дорожные знаки и альтернативная схема объезда участка.
Победители разделят между собой призовой фонд фестиваля — 1300 евро.
В Казани проживают 26 детей в возрасте от 0 до 17, страдающих фенилкетонурией, в том числе 11 детей в возрасте от трех до семи лет.
Для желающих посетить показы будут организованы трансферы от Театра им. Г. Камала до места проведения.
В следующем году в Нижнекамске будет отремонтировано еще четыре клуба.
Занятия для горожан провела тренер групповых направлений одного из спортивных клубов Полина Густова.