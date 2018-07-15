Главное
В Казани иномарка из Москвы снесла дорожный знак, ограждение и вылетела на трамвайные пути

Татар-информ

15 июля 2018, 12:45

ПолитикаОбщество

Трамп назвал королеву Великобритании Елизавету II потрясающей женщиной

Рекомендуем

По словам Президента США, он обсудил с королевой выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал королеву Великобритании Елизавету II как «потрясающую женщину». Он сказал об этом в интервью британской газете Daily Mail, пишет «Коммерсантъ».

Американский лидер восхитился энергией, остроумием и проницательностью королевы, отметив также ее красоту. «Наконец-то встретиться с ней – большая честь для меня», – подчеркнул он. Трамп заметил также, что его мать, уроженка Шотландии, была поклонницей британской королевы.

О самой же беседе с Елизаветой II Президент США сказал, что в разговоре они затронули тему выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. По словам Трампа, она отметила сложность проблемы. При этом он обратил внимание на то, что до начала Brexit’а никто даже не представлял всей его сложности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дональд Трамп и его супруга Мелания опоздали на встречу с королевой Елизаветой II. 

Следующая новость

Авиагруппа изобразила в небе неправильный французский флаг в День взятия Бастилии
Новости дня
13:24
Россия стала второй по важности угрозой для Евросоюза
12:59
Путин пообещал продумать визовый режим для болельщиков после ЧМ-2018
12:45
Трамп назвал королеву Великобритании Елизавету II потрясающей женщиной
12:21
Глава МВБ США обвинила РФ в попытках разобщить американцев с помощью соцсетей
12:06
NASA опубликовало снимок «марсианских пауков»
11:49
Жительница Мамадышского района РТ стала кряшенской красавицей на Питрау

Восемнадцатилетняя Алиса Исакова победила на конкурсе «Кряшен чибяре».

11:40
Финская газета опубликовала открытое письмо Путину и Трампу
11:15
Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
11:01
В Чите из-за паводков обрушился автомобильный мост
10:47
Алексей Песошин поприветствовал участников и гостей кряшенского праздника «Питрау»

Фестиваль кряшенской культуры прошел в Мамадышском районе Татарстана уже в девятнадцатый раз.

10:43
В Казани иномарка из Москвы снесла дорожный знак, ограждение и вылетела на трамвайные пути

ДТП произошло на улице Декабристов неподалеку от станции метро «Северный вокзал».

10:12
«Рубин» проиграл хорватам со счетом 0:1

Казанцы за игру нанесли два удара по воротам соперника, ни разу не попав в створ.

09:50
В селе Среднее Девятово отметили десятилетие родника, возрожденного главой Счетной палаты РТ

На праздник родника отовсюду съехались те, кто когда-то родился на среднедевятовской земле.

09:29
Бугульма увидела новый гоночный «КАМАЗ» и услышала сестру Алсу

В Бугульме состоялся парад участников международного ралли «Шелковый путь».

08:36
Татарстанские предприниматели смогут предложить свою продукцию немецкому рынку

Пищепромышленников приглашают посетить выставку в Мюнхене в сентябре этого года.

07:31
Врач-токсиколог Алексей Водовозов на лекции в Казани поставит диагнозы Ренуару и Моне по их картинам

Алексей Водовозов покажет, как менялись полотна Писарро и Моне, Ренуара и Дадда, и предложит медицинскую версию таких изменений.

06:58
Уроженка Татарстана отпраздновала 104-й день рождения
05:22
Муниципальные дороги Елабуги временно перекроют в связи с соревнованиями велогонщиков

В период ограничений будут установлены временные дорожные знаки и альтернативная схема объезда участка.

04:29
В Свияжске состоится фестиваль дебютного документального кино «Рудник»

Победители разделят между собой призовой фонд фестиваля — 1300 евро.

03:26
В казанском детском саду № 135 откроется спецгруппа для детей с фенилкетонурией

В Казани проживают 26 детей в возрасте от 0 до 17, страдающих фенилкетонурией, в том числе 11 детей в возрасте от трех до семи лет.

02:20
Казанцам вновь покажут спектакль-променад «Время роста деревьев» Михаила Дурненкова

Для желающих посетить показы будут организованы трансферы от Театра им. Г. Камала до места проведения.

01:14
В Нижнекамске будут перерабатывать промышленные и медицинские отходы
00:42
В Казани 17 июля изменится расписание пригородных поездов Казань — Сосновка и Казань — Арск
14.07 23:32
В Нижнекамске после капремонта открылись два подростковых клуба

В следующем году в Нижнекамске будет отремонтировано еще четыре клуба.

14.07 22:25
Нурлатцы присоединились к «Зеленому фитнесу»

Занятия для горожан провела тренер групповых направлений одного из спортивных клубов Полина Густова.

События

15 июляПо улицам Челнов медвежонка водили: волонтеры Автограда опасаются за судьбу лесного зверя

15 июляБывают ли огурцы и помидоры без пестицидов и как не отравиться нитратами — отвечают эксперты

15 июляВстреча Трампа и Путина: о чем будут говорить и какой подарок везут США для России

15 июляКак поделить машину батырам Сабантуя: четыре варианта от экспертов

14 июляСемь фактов про нападающего сборной России Артема Дзюбу

14 июляСергей Иванов: Неймар и Месси потерпели фиаско в Казани, а мы будем на этом зарабатывать

13 июляСамое большое кладбище в Поволжье возводят в Казани: появится ли здесь крематорий?