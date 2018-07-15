Трамп назвал королеву Великобритании Елизавету II потрясающей женщиной

По словам Президента США, он обсудил с королевой выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал королеву Великобритании Елизавету II как «потрясающую женщину». Он сказал об этом в интервью британской газете Daily Mail, пишет «Коммерсантъ».

Американский лидер восхитился энергией, остроумием и проницательностью королевы, отметив также ее красоту. «Наконец-то встретиться с ней – большая честь для меня», – подчеркнул он. Трамп заметил также, что его мать, уроженка Шотландии, была поклонницей британской королевы.

О самой же беседе с Елизаветой II Президент США сказал, что в разговоре они затронули тему выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. По словам Трампа, она отметила сложность проблемы. При этом он обратил внимание на то, что до начала Brexit’а никто даже не представлял всей его сложности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Дональд Трамп и его супруга Мелания опоздали на встречу с королевой Елизаветой II.