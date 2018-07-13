Трамп опоздал на чаепитие к английской королеве

Дональд Трамп стал 12-м Президентом США, который получал аудиенцию у Елизаветы II.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья опоздали на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает РБК.

92-летняя британская королева более 10 минут ждала кортеж американского лидера во дворе Виндзорского замка в графстве Беркшир. По прибытии Трамп побеседовал с королевой, а затем стороны наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии, в начале которой прозвучал гимн США.

Чаепитие глав государств прошло в Дубовой комнате резиденции, где в 2016 году Елизавета II принимала предыдущего американского лидера Барака Обаму с супругой. Мероприятие прошло 47 минут, что на 17 минут превысило запланированное время.

Дональд Трамп стал 12-м Президентом США, который получал аудиенцию у Елизаветы II.