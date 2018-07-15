NASA опубликовало снимок «марсианских пауков»

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Фото: NASA
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию «пауков» на поверхности Марса, сделанную автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
В комментарии к снимку отмечается, что причиной возникновения подобных скоплений радиально ветвящихся трещин является углекислый газ.
С приходом весны твердый диоксид углерода, из которого большей частью состоит Южная полярная шапка, начинает испаряться под воздействием солнечных лучей. Вокруг образовавшихся трещин садится темная пыль, что и приводит к появлению образований, напоминающих черных пауков.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что NASA опубликовало фотографии обнаруженных на Марсе в районе кратера Лиот голубых дюн.
Запущенная в 2005 году автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter работает на орбите Марса с 2006 года.
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