Главное
В Казани из-за любителей погонять столкнулись пять легковушек

Татар-информ

21 июня 2018, 23:27

Наука и образование

NASA показало снимки голубых дюн на Марсе

Рекомендуем

На фото запечатлена поверхность планеты в районе кратера Лиот.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографии обнаруженных на Марсе голубых дюн, сделанные автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

На снимках запечатлена поверхность планеты в районе кратера Лиот.

Как отмечают исследователи, дюны нередко образуются на поверхности кратеров, но обычно они не окрашены в такой интенсивный цвет. Эти же барханы имеют синий цвет из-за особенностей структуры и/или химического состава. 

Запущенная в 2005 году станция Mars Reconnaissance Orbiter работает на орбите Марса с 2006 года.

Следующая новость

Лилия Галимова: «У нас есть тридцать дней на внесение предложений к закону об образовании»
Новости дня
23:47
В Бугульминском районе РТ открыли доступ к берегу Карабашского водохранилища

Инспекторы Минэкологии РТ обеспечили перенос незаконного строения в водоохранной зоне.

23:27
NASA показало снимки голубых дюн на Марсе
23:12
Финалистки «Керэшен чибэре» в Менделеевске преодолели заочный этап конкурса

Для финалисток в виде тестирования прошел заочный интеллектуальный этап, вопросы касались культуры и истории кряшен.

23:02
В Кадастровую палату по РТ стали чаще обращаться для решения земельных споров

За подготовкой искового заявления в суд для решения земельных вопросов теперь можно обратиться в Кадастровую палату.

22:57
В Казани из-за любителей погонять столкнулись пять легковушек

Дорожная авария произошла на улице Аделя Кутуя.

22:40
Создатели заморозили работу над всеми фильмами «Звездных войн»
22:26
Обновленный ДК Ленина примет фестиваль анимационного кино стран Вышеградской четверки

В течение пяти дней зрители смогут увидеть цветные и черно-белые пародии, хорроры и мелодрамы.

22:12
В Нижнем Новгороде желающие смогут пожениться на фестивале болельщиков ЧМ-2018
22:00
Казанский фильм о больничных клоунах победил на международном кинофоруме

Фильм рассказывает о важности и пользе работы больничных клоунов для слабослышащих ребят.

21:42
Первая смена оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» завершит работу 29 июня

Участниками лагеря стали 20 воспитанников кадетских школ – интернатов Татарстана.

21:33
Орнитолог объяснил необычное положение лапки одного из лебедей в парке «Черное озеро»

Лебеди во время плавания любят вытягивать лапки над водой, и они хорошо себя чувствуют в своем новом доме.

21:09
Татарстанское отделение «Единой России» примет участие в конкурсе социальных проектов

Одно из главных условий конкурса заключается в том, что проект должен быть одобрен группой людей, для которых он создается.

20:56
В Женеве с большим размахом отпраздновали Сабантуй-2018

На празднике присутствовали соотечественники из Бельгии, Великобритании, Франции, Италии и Германии, представители Татарстана и Башкортостана.

20:51
Радио «Вятские волны» признано лучшим на фестивале «Щит России»

Теле- и радиожурналисты, работающие над сюжетами и передачами военно-патриотической тематики, собрались в Перми, чтобы поделиться достижениями.

20:48
На Украине начали разработку закона о полном запрете ввоза книг из РФ
20:39
В Набережных Челнах осудили угнавшего погрузчик от торгового центра

Пьяный угонщик успел выехать на проспект и проехать довольно приличное расстояние от торгового центра, когда его остановил дорожный патруль.

20:32
Госансамбль песни и танца РТ выступил перед медработниками Актанышского района

Медицинские работники Актанышского района отметили профессиональный праздник.

20:20
На челнинском крановом заводе приступили к съемкам очередного эротического календаря

На страницах календаря работницы завода выступали в ролях магазинных манекенов, любительниц банных забав, селянок.

20:11
В Набережных Челнах в «Академии развития моногородов» учат заманивать инвесторов

Для обучения на конференции-семинаре приехали 200 делегатов из Башкортостана, Мордовии, Удмуртии, Пермского края и Кировской области.

20:00
Сейм Латвии запретил преподавание на русском в частных вузах
19:49
В нацпарке «Нижняя Кама» спасли птенца орлана-белохвоста

Птенец упал вместе с гнездом из-за сильного ветра.

19:34
Рособрнадзор оставил Шанинку без аккредитации
19:23
Фото с места смертельной аварии под Бимой в Лаишевском районе РТ

Авария произошла сегодня днем на трассе Казань – Оренбург недалеко от села пункта Бима.

19:14
Рапиристка из Татарстана взяла «серебро» на чемпионате Европы

Команда из России уступила в финале сборной Италии.

19:08
Кикабидзе объяснил свое отношение к Советскому Союзу
События

21 июняБольшие трагедии маленьких детей: «Их забирают в семью и снова бросают на произвол судьбы»

21 июняПоцелуй от иранца и рекорд посещаемости «Казань-Арены»: что окружало второй матч чемпионата мира в столице Татарстана

21 июня«Газпром Трансгаз Казань»: Рафкат Кантюков об итогах и планах общества, будущем газомоторной техники и платежной безответственности населения

21 июняКарлос Лоор: «На чемпионате мира в России вообще нет проблем!»

21 июняКак выбирать онлайн-кассу: смарт-терминалы против «автономок»

20 июня«Кто стучится в дверь ко мне?»: как в Казани приставы ранним утром навещают должников

20 июняВасилий Лановой: о разлуке с Украиной и чей портрет он поднимает в «Бессмертном полку»