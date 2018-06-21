NASA показало снимки голубых дюн на Марсе

На фото запечатлена поверхность планеты в районе кратера Лиот.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографии обнаруженных на Марсе голубых дюн, сделанные автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

На снимках запечатлена поверхность планеты в районе кратера Лиот.

Как отмечают исследователи, дюны нередко образуются на поверхности кратеров, но обычно они не окрашены в такой интенсивный цвет. Эти же барханы имеют синий цвет из-за особенностей структуры и/или химического состава.

Запущенная в 2005 году станция Mars Reconnaissance Orbiter работает на орбите Марса с 2006 года.