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Татар-информ

13 июля 2018, 21:12

Культура

В Мамадышском районе РТ пройдет фестиваль кряшенской культуры «Питрау»

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В фестивале ожидается около двухсот самодеятельных исполнителей и фольклорных ансамблей из регионов Татарстана и России.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). 14 июля в селе Зюри Мамадышского района пройдет республиканский праздник кряшенской культуры «Питрау». На празднике впервые состоится фольклорный конкурс-фестиваль кряшенского этнического искусства «Питрау түгэрэк уены-2018», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Для посетителей праздника будут организованы многочисленные площадки. На главном майдане состоятся спортивные и народные игры; любители азарта смогут понаблюдать за конными скачками на поле возле зернотока, на кряшенском подворье будет работать выставка народных умельцев, а девушки сразятся в конкурсе «Кряшен чибэре». На двух сценах будут выступать творческие коллективы и профессиональные артисты и звезды татарской эстрады, а в завершение праздника состоится награждение батыра «Питрау-2018».

На фестивале ожидается около двухсот самодеятельных исполнителей и фольклорных ансамблей из Алексеевского, Альметьевского, Нижнекамского, Новошешминского, Менделеевского и других районов Татарстана, а также из регионов России – Челябинской области и Бакалинского района Республики Башкортостан.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на празднике выступит народная артистка России Надежда Кадышева.

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