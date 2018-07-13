В Мамадышском районе РТ пройдет фестиваль кряшенской культуры «Питрау»

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(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). 14 июля в селе Зюри Мамадышского района пройдет республиканский праздник кряшенской культуры «Питрау». На празднике впервые состоится фольклорный конкурс-фестиваль кряшенского этнического искусства «Питрау түгэрэк уены-2018», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Для посетителей праздника будут организованы многочисленные площадки. На главном майдане состоятся спортивные и народные игры; любители азарта смогут понаблюдать за конными скачками на поле возле зернотока, на кряшенском подворье будет работать выставка народных умельцев, а девушки сразятся в конкурсе «Кряшен чибэре». На двух сценах будут выступать творческие коллективы и профессиональные артисты и звезды татарской эстрады, а в завершение праздника состоится награждение батыра «Питрау-2018».
На фестивале ожидается около двухсот самодеятельных исполнителей и фольклорных ансамблей из Алексеевского, Альметьевского, Нижнекамского, Новошешминского, Менделеевского и других районов Татарстана, а также из регионов России – Челябинской области и Бакалинского района Республики Башкортостан.
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