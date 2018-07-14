Актриса Марианна Рубинчик госпитализирована с сильными ожогами тела

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Российская актриса Марианна Рубинчик госпитализирована в одну из больниц Москвы с сильными ожогами, передает РИА Новости.
Происшествие произошло еще в конце июня на даче артистки. Рубинчик уснула с непотушенной сигаретой. Артистку доставили в ожоговый центр в Подмосковье, а затем перевели в столичную реанимацию.
Рубинчик получила ожоги головы, лица и рук – всего пострадал 51 процента тела.
Актриса снялась в «Нанкинском пейзаже», «Черном клоуне», «Русской пицце» и в «Час Волкова».
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