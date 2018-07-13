Владимир Этуш госпитализирован после отдыха за границей

Директор вахтанговского театра выразил надежду, что Владимир Этуш скоро поправится и «все будет хорошо».

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Народный артист СССР 96-летний Владимир Этуш госпитализирован, передает RT.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что Этуш попал в больницу после отдыха. По словам Крока, Этуш находился на отдыхе за границей, где почувствовал себя плохо, и по причине плохого самочувствия прилетел в Москву.

Сейчас актер находится под наблюдением врачей. Директор вахтанговского театра выразил надежду, что Владимир Этуш скоро поправится и «все будет хорошо».

6 мая Этушу исполнилось 96 лет. В прошлом году артист был госпитализирован дважды: после падения и из-за проблем с сердцем.