Владимир Этуш госпитализирован после отдыха за границей

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(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Народный артист СССР 96-летний Владимир Этуш госпитализирован, передает RT.
Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что Этуш попал в больницу после отдыха. По словам Крока, Этуш находился на отдыхе за границей, где почувствовал себя плохо, и по причине плохого самочувствия прилетел в Москву.
Сейчас актер находится под наблюдением врачей. Директор вахтанговского театра выразил надежду, что Владимир Этуш скоро поправится и «все будет хорошо».
6 мая Этушу исполнилось 96 лет. В прошлом году артист был госпитализирован дважды: после падения и из-за проблем с сердцем.
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