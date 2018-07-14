Посольство России раскритиковало британские власти в политизации ОЗХО

Рекомендуем
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Процедура «независимой верификации» отравляющего вещества, найденного в британском Эймсбери, которую снова инициировал Лондон, не соответствует механизмам Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Посольства России в Лондоне.
Накануне в МИД Великобритании заявили, что в начале следующей недели инспекторы ОЗХО приедут в Британию, чтобы исследовать вещество, контейнер с которым был найден в доме пострадавшего в Эймсбери Чарли Роули.
По словам пресс-секретаря посольства, эта инициатива является еще одним шагом по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации.
Дипломат отметил, что британская сторона не первый раз отказалась от какого-либо сотрудничества, не дала вразумительных ответов на законные, резонные и содержательные вопросы российской стороны.
«Вместо этого она, как известно, прямо подрывая букву и дух КЗХО, продолжила выдвигать в адрес России многочисленные безосновательные обвинения, отказываясь от ведения конструктивного диалога», — сказал собеседник агентства.
По словам Президента РТ, высокий потенциал РФЯЦ-ВНИИТФ может быть использован в рамках новой республиканской стратегии цифровизации экономики.
В матче за третье место сборная Бельгии в Санкт-Петербурге со счетом 2:0 переиграла команду Англии.
Набор артистов продлен до 15 июля включительно.
Татарстан на Сабантуе представлял Кукморский муниципальный район.
Программа не будет привязана к спорту и футболу, но музыканты учли энергетическую атмосферу фан-зоны и выбрали наиболее мелодии.
Делегация Татарстана посетила мусоросжигательный завод в Швейцарии.
Авторы Telegram канала «Бабай позвонит» считают, что бренд «Святая» разжигает межнациональную розню.
Жителей Авиастроительного района надо приучать к фильмам современных кинематографистов, считает директор «Татаркино».
В подчинении у министра Дамира Фаттахова будет три заместителя, помощник, а также управляющий делами.
Директор «Татаркино» уточнила, что новый фильм будет не только о футболе.
В экспозиции представлены репродукции А. Дейнека, К. Петрова-Водкина, Ю. Пименова, И. Бродского, А. Лактионова, П. Мальцева и других художников.
Национальные виды спорта и игры необходимо включить в программу развития детского спорта, считает депутат.
Верблюжья ферма существует под Казанью уже около пяти лет.
Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова рассказала о развитии детского синхронного плавания в Татарстане.
К июлю 2018 года в РТ на базе школ работают 442 спортивных клуба, в которых занимаются 60 тыс. учащихся.
Во время чемпионата мира в Казани появились еще несколько паблик-артов с футбольной тематикой.
День металлурга отмечается ежегодно в России в третье воскресенье июля.