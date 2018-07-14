Посольство России раскритиковало британские власти в политизации ОЗХО

Инспекторы ОЗХО снова приедут в Британию, чтобы исследовать вещество, контейнер с которым был найден в доме пострадавшего в Эймсбери Чарли Роули.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Процедура «независимой верификации» отравляющего вещества, найденного в британском Эймсбери, которую снова инициировал Лондон, не соответствует механизмам Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Посольства России в Лондоне.

Накануне в МИД Великобритании заявили, что в начале следующей недели инспекторы ОЗХО приедут в Британию, чтобы исследовать вещество, контейнер с которым был найден в доме пострадавшего в Эймсбери Чарли Роули.

По словам пресс-секретаря посольства, эта инициатива является еще одним шагом по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации.

Дипломат отметил, что британская сторона не первый раз отказалась от какого-либо сотрудничества, не дала вразумительных ответов на законные, резонные и содержательные вопросы российской стороны.

«Вместо этого она, как известно, прямо подрывая букву и дух КЗХО, продолжила выдвигать в адрес России многочисленные безосновательные обвинения, отказываясь от ведения конструктивного диалога», — сказал собеседник агентства.