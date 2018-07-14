Франция продаст Украине 55 вертолетов

Украина получит 21 вертолет H225, 24 вертолета H125 и 10 вертолетов H145.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Украина закупит 55 вертолетов за 555 млн евро для нужд госслужбы по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, пограничной службы и Нацгвардии у французской компании Airbus Helicopters. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Правительства Украины.

Украина получит 21 вертолет H225, 24 вертолета H125 и 10 вертолетов H145.

Планируется, что они будут обеспечивать общественный порядок, охранять границы страны и особо важные объекты, а также применяться в проведении антитеррористических мероприятий.

Контракт включает в себя закупку вертолетов, их техподдержку, обучение пилотов и обслуживающего персонала.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей высмеяли выступление Президента Украины Петра Порошенко на саммите НАТО.