В социальных сетях высмеяли выступление Порошенко на саммите НАТО

Главред украинского издания опубликовал фотографию с пустым залом во время брифинга Петра Порошенко и генсека НАТО.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Пользователи социальных сетей высмеяли фотографию с брифинга украинского Президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который проходил в столице Бельгии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу главреда украинского издания «Таймер» Юрия Ткачева в Facebook.

На снимке показано, что зал, где проходила краткая пресс-конференция, пустует. Исключение составили журналисты, которые заняли несколько мест в первом ряду.

Сам главред украинского издания так подписал данную фотографию: «Украина-НАТО: „Ваше мнение очень важно для нас“».

Пользователи также прокомментировали снимок: «А чего там слушать? Один раз послушали пять лет назад, а дальше все то же самое», «Все журналисты ушли в пресс центр ЧМ-2018».