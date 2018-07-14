В социальных сетях высмеяли выступление Порошенко на саммите НАТО

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Фото: скриншот поста facebook.com/yuri.tkachev
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Пользователи социальных сетей высмеяли фотографию с брифинга украинского Президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который проходил в столице Бельгии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу главреда украинского издания «Таймер» Юрия Ткачева в Facebook.
На снимке показано, что зал, где проходила краткая пресс-конференция, пустует. Исключение составили журналисты, которые заняли несколько мест в первом ряду.
Сам главред украинского издания так подписал данную фотографию: «Украина-НАТО: „Ваше мнение очень важно для нас“».
Пользователи также прокомментировали снимок: «А чего там слушать? Один раз послушали пять лет назад, а дальше все то же самое», «Все журналисты ушли в пресс центр ЧМ-2018».
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