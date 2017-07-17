Новый министр Дамир Фаттахов заявил о планах реализации национальных проектов для молодежи

В каждом Министерстве республики необходимо создать специальную программу по работе с молодежью, считает глава Минмолодежи РТ.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ», Лейла Хакимова). Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов планирует создать специальную программу по активной работе с молодежью. Об этом он сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Считаю, что в каждом Министерстве республики надо создать специальную программу по работе с молодежью. Министерство экономики ведет работу с молодыми предпринимателями, Министерство культуры — с представителями творческой молодежи. Министерство молодежи, как ведущий деятельность в данном направлении орган, будет участвовать в составлении каждой программы и их реализации», — сказал он.

По мнению министра, очень важно реализовать национальные проекты для молодежи. «Активная молодежь, мне кажется, должна играть важную роль. Важно сделать национальное современным и актуальным, а современное рассматривать в национальном аспекте», — сказал Фаттахов.

Дамир Фаттахов сегодня указом Президента Татарстана был назначен инистром по делам молодежи РТ.