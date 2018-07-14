В Нижнекамске после капремонта открылись два подростковых клуба

Фото: e-nkama.ru
(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске после капитального ремонта открылись два подростковых клуба – «Чародейка» и «Дружба». Это был первый ремонт за 40 лет, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Стены клуба «Чародейка» украсили узоры и бабочки. В одной комнате расположился стол для настольного тенниса, в соседней – танцевальный зал. Подростковые клубы отремонтированы по республиканской программе. В клубах заменены окна и двери, отремонтирован потолок и полы, закуплена новая мебель.
Педагог-организатор подросткового клуба «Чародейка» Амина Мухамедзянова рассказала, что раньше воспитанники и коллектив заведения испытывал неудобства, приходилось ходить через подъезд. Сейчас у клуба появился отдельный вход, помещение выкрасили в яркий цвет.
Дворовый клуб «Дружба» посещает более 60 детей. Они занимаются творчеством, шахматами и танцами. В следующем году в Нижнекамске будет отремонтировано еще четыре клуба.
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