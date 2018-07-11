В Челнах торжественно открылись три подростково-молодежных клуба

Все три заведения входят в систему Центра подростково-молодежных клубов «Подросток».

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах торжественно открылись три подростково-молодежных клуба «Сокол», «Зарница» и «Вега». Эти заведения входят в систему Центра подростково-молодежных клубов «Подросток», сообщается на портале мэрии Автограда.



Каждый из клубов имеет свое направление. «Сокол» способствует развитию навыков в спортивном, декоративно-прикладном и художественно-эстетическом направлениях. В шести группах занимаются 60 детей. Воспитанников обучают тхеквондо, бисероплетению, хореографии. Участники клуба известны танцевальными выступлениями, в том числе и группой черлидеров.





Изменения произошли и возле клуба: была отремонтирована дорога, ведущая к клубу, и появилась спортивная площадка на улице. На строительство подростково-молодежного клуба ушло 2 млн рублей.



Подростково-молодежный клуб «Зарница» начал работать 46 лет назад. Здесь занимаются декоративно-прикладным творчеством – рисованием, скрапбукингом и многим другим. Функционируют восемь групп, общее количество воспитанников – 80. Капремонт помещений провели за семь месяцев. На ремонт было затрачено 1,2 млн рублей.



В «Веге» базируется всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Количество участников в военно-патриотическом общественном движении в Челнах составляет 711 детей. В своем выступлении один из участников поблагодарил руководство города за внимание к их клубу.



Клуб «Вега» состоит из двух помещений: в первом находится «Юнармия» и музей Великой Отечественной войны, а в другом дети обучаются техническому моделированию и шахматам. Для ремонта из республиканского бюджета выделили 1,9 млн рублей. Все три клуба были отремонтированы по госпрограмме.