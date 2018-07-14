Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова призвала развивать национальные виды спорта

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Фото: архив/Султан Исхаков, Михаил Захаров
(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Необходимо развивать национальные виды спорта. Такую мысль на пресс-конференции в городском пресс-центре Казани озвучила член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.
«Наряду с новыми видами спорта мы не должны забывать сохранять еще и свою идентичность, свою национальную культуру и традиции. Это наши национальные виды спорта и игры, которые мы тоже обязательно должны включать в программу развития нашего детского спорта», — отметила она.
В качестве примера депутат показала журналистам книгу «Развивающие детские игры татар: по страницам журналов начала XX века», которую выпустил коллектив Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова.
По ее мнению, это уникальные вещи, которые следует сохранить, включать их в работу с дошкольниками и первоклассниками в рамках уроков физической культуры, так как национальные виды спорта являются очень подвижными.
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