Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова призвала развивать национальные виды спорта

Национальные виды спорта и игры необходимо включить в программу развития детского спорта, считает депутат.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Необходимо развивать национальные виды спорта. Такую мысль на пресс-конференции в городском пресс-центре Казани озвучила член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

«Наряду с новыми видами спорта мы не должны забывать сохранять еще и свою идентичность, свою национальную культуру и традиции. Это наши национальные виды спорта и игры, которые мы тоже обязательно должны включать в программу развития нашего детского спорта», — отметила она.

В качестве примера депутат показала журналистам книгу «Развивающие детские игры татар: по страницам журналов начала XX века», которую выпустил коллектив Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова.

По ее мнению, это уникальные вещи, которые следует сохранить, включать их в работу с дошкольниками и первоклассниками в рамках уроков физической культуры, так как национальные виды спорта являются очень подвижными.