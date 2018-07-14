В 2018 году в Татарстане подготовили 24 мастера спорта по синхронному плаванию

Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова рассказала о развитии детского синхронного плавания в Татарстане.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В текущем году в РТ было подготовлено 24 мастера спорта по синхронному плаванию. Такую информацию на пресс-конференции в городском пресс-центре Казани заявила член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

«Являясь попечителем Совета синхронного плавания Республики Татарстан, не могу не сказать о развитии этого красивого вида спорта. В этом году у нас открывается 8 новых бассейнов. И гордостью нашего вида спорта является то, что мы не так давно развиваемся, но в этом году мы подготовили 24 мастера спорта», — отметила депутат.

Кроме того, по ее словам, в Казани были открыты спортивные классы по этому виду спорта на базе школ № 180 и № 181, на очереди открытие таких секций в Альметьевске и Нижнекамске.

«1 сентября на базе казанской школы „Касатка“ тоже открывается отделение синхронного плавания, а наши юные спортсменки 12-13 лет сегодня побеждают на международных соревнованиях „Краса Сибири“, „Волжская волна“ и многих других. То есть в возрасте 12-13 лет в синхронном плавании сегодня Татарстан — это лидер Российской Федерации», — заявила Ольга Павлова.