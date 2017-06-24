Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова: В Татарстане любой ребенок имеет возможность заниматься спортом

К июлю 2018 года в РТ на базе школ работают 442 спортивных клуба, в которых занимаются 60 тыс. учащихся.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В Республике Татарстан любой ребенок, который хочет заниматься спортом, не лишен такой возможности. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре Казани заявила член Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.

«Все дети в Республике Татарстан имеют равные стартовые возможности. Если они захотят заниматься спортом, они будут им заниматься», — отметила депутат.

Сегодня на базе общеобразовательных школ в РТ работают 442 спортивных клуба, в которых занимаются 60 тыс. учащихся. По словам Ольги Павловой, общее количество занимающихся спортом в РТ составляет более 87 тыс. человек.

Сегодня в республике действуют 172 спортивные школы, 29 из них имеют статус направленности олимпийского резерва. «Это, честно говоря, здорово и круто», — заключила спикер.