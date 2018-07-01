С начала ЧМ-2018 через фестивали болельщиков прошло более 7 млн человек

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Фото: архив, Михаил Захаров
(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). С начала чемпионата мира по футболу — 2018 через фестивали болельщиков, которые действовали во всех городах-организаторах, прошло более 7 млн человек. Сведения были озвучены во время видеоконференции в городском пресс-центре Москвы гендиректором АНО «Оргкомитет „Россия-2018“» Алексеем Сорокиным.
«Это больше, чем в Бразилии», — подчеркнул он, добавив, что такие показатели можно назвать своего рода рекордом.
То, что подобные площадки пользовались особой популярностью среди болельщиков, подтверждается еще и тем фактом, что в Москве был дополнительно создан еще один фан-фестиваль, который расположился около «Стадиона Спартак».
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