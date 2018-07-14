Посещаемость стадионов в городах-организаторах ЧМ-2018 составила 98 процентов

За время мундиаля были распространены около 3 млн билетов.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Посещаемость стадионов в городах-организаторах чемпионата мира по футболу − 2018 достигла отметки 98 процентов. Цифру во время видеоконференции в городском пресс-центре Москвы озвучил гендиректор АНО «Оргкомитет „Россия-2018“» Алексей Сорокин.

По его словам, высокая посещаемость стадионов приятно удивила организаторов мундиаля. Ожидается, что завтра количество так или иначе распространенных билетов приблизится к отметке в 3 млн.

Во время матчей было видно, что на стадионах практически не было свободных мест. По мнению Сорокина, Россия таким образом показала всему миру, что является по-настоящему футбольной страной, в которой к этому виду спорта относятся с теплом.