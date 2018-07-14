Во время ЧМ-2018 российские аэропорты перевезли 15 млн человек

Бесплатными поездами воспользовались более 300 тыс. человек.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). С момента начала чемпионата мира по футболу — 2018 российские аэропорты перевезли 15 млн человек. Такие данные озвучил гендиректор АНО «Оргкомитет „Россия-2018“» Алексей Сорокин во время пресс-конференции в городском пресс-центре Москвы.

По его словам, транспортная система справилась с нагрузкой прекрасно. Ведь цифра в 15 млн перевезенных человек действительно ошеломляющая, отметил Сорокин.

«Мы очень благодарны Министерству транспорта за блестящую организацию бесплатных поездов: ими воспользовалось более 300 тыс. человек, средняя заполняемость поездов — 70 процентов», — также заявил спикер, добавив, что эта инициатива была тепло встречена болельщиками, в частности, иностранными.