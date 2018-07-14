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Татар-информ

14 июля 2018, 13:12

Культура

Умер звезда «Стартрека» Роджер Перри

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Зрителям он знаком по роли в эпизоде «Завтра — это вчера» сериала «Стартрек».

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Американский актер Роджер Перри скончался на 86-м году жизни, пишет газета «Известия».

О смерти актера сообщила его дочь Дана. По ее словам, отец скончался в собственном доме в городе Индиан-Уэллс (штат Калифорния). Несколько лет перед смертью Роджер Перри боролся с онкологией (рак простаты).

Роджер Перри дебютировал на экране в 1959 году. За свою творческую карьеру он сыграл в более чем 57 фильмах и сериалах. Зрителям Роджер Перри знаком по роли в эпизоде «Завтра — это вчера» сериала «Стартрек».

Перри также известен как композитор. Одну из песен под названием A Kid Again исполнила Барбара Стрейзанд.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о кончине народной артистки Кубани, которой посвятили вино «Улыбка».
 

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