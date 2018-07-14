Умер звезда «Стартрека» Роджер Перри

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Американский актер Роджер Перри скончался на 86-м году жизни, пишет газета «Известия».
О смерти актера сообщила его дочь Дана. По ее словам, отец скончался в собственном доме в городе Индиан-Уэллс (штат Калифорния). Несколько лет перед смертью Роджер Перри боролся с онкологией (рак простаты).
Роджер Перри дебютировал на экране в 1959 году. За свою творческую карьеру он сыграл в более чем 57 фильмах и сериалах. Зрителям Роджер Перри знаком по роли в эпизоде «Завтра — это вчера» сериала «Стартрек».
Перри также известен как композитор. Одну из песен под названием A Kid Again исполнила Барбара Стрейзанд.
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