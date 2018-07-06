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Татар-информ

6 июля 2018, 16:32

Культура

Скончалась народная артистка Кубани, которой посвятили вино «Улыбка»

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Евгения Белоусова начала свой творческий путь в хоре под руководством Исаака Дунаевского в Ленинградском дворце пионеров на Фонтанке.

(Казань, 6 июля, «Татар-информ»). На Кубани в возрасте 93 лет скончалась народная артистка Евгения Белоусова, сообщает «Кубань 24».

В СССР актрисе Краснодарского театра оперетты посвятили десертное вино под названием «Улыбка», которое выпускают до сих пор.

Евгения Белоусова начала свой творческий путь в хоре под руководством Исаака Дунаевского в Ленинградском дворце пионеров на Фонтанке.

В 1944-м актриса на десять лет стала узницей ГУЛАГа. С 1954 года, после освобождения и запрета работать в столице и крупных городах, актриса стала работать в Краснодарском театре музыкальной комедии.

За свою творческую жизнь Белоусова сыграла почти сотню ролей. На сцене Краснодарского театра оперетты она работала с режиссерами Григорием Спектором, Матвеем Ошеровским, Николаем Рубаном, Тамарой Гогавой и другими.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что известный кинооператор Робби Мюллер скончался в Нидерландах. Он работал с режиссерами Вимом Вендерсом, Ларсом фон Триерером и Джимом Джармушем.

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