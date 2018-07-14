В Зеленодольске открылась выставка работ советских художников

В экспозиции представлены репродукции А. Дейнека, К. Петрова-Водкина, Ю. Пименова, И. Бродского, А. Лактионова, П. Мальцева и других художников.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). 13 июля в Зеленодольском музыкальном театре состоялось торжественное открытие выставки, на которой представлено 27 работ советских художников, сообщает пресс-служба Почты России.



В экспозиции представлены репродукции А. Дейнека, К. Петрова-Водкина, Ю. Пименова, И. Бродского, А. Лактионова, П. Мальцева и других художников, чьи работы стали образцом творчества советского периода.



Картины в Зеленодольск доставила Почта России, которая уже третий год подряд в рамках проекта «Место встречи с искусством» доставляет репродукции и дополнительное оборудование в малые города России. За три года проекта в транспортировке выставочных экспонатов задействованы пять железнодорожных вагонов и более 35 автомобилей.



Директор УФПС «Татарстан Почтасы» Кузнецова Регина отметила, что «отрадно, что почта России помогает жителям Татарстана поближе познакомиться с произведениями известных художников 1920 – 1940-х годов прошлого столетия».

Выставка в Зеленодольске будет работать по 29 июля.